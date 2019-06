Bénin – CAN 2019: Oswald Homeky dévoile un accord passé avec les Écureuils

Dans l’euphorie de la prestation du Bénin lors de la première journée de la CAN 2019, le ministre béninois des Sports, Oswald Homeky, a dévoilé un accord passé avec les Écureuils avant le démarrage de la compétition : « Une prime de victoire pour un match nul ».

Les Écureuils du Bénin sont l’une des révélations de la 32è édition de la CAN qui se tient en Egypte. Face à l’un des grands favoris de la compétition, le Ghana, les béninois obtiennent le nul (2-2) à l’issue d’un match intense et équilibré. Venu féliciter les joueurs pour leur première et belle prestation à cette CAN, le ministre Homeky, très ému, n’a pas pu s’empêcher de se lâcher.

« Si tu lis la feuille de match, tu as envie de rentrer chez toi. Tu te dis : « Waoh ! Quelle disproportion ? ». Mais sur le terrain, on a vu. Ça veut dire que les gens peuvent avoir des joueurs, nous, on a une équipe. (…) Comme c’est le premier match et que vous avez fait comme ça (match nul – ndlr), vous même vous savez ! On a un accord ! Les gars, pour ce match nul, c’est prime de victoire« , a déclaré Oswald Homeky.

Ces mots du ministre qui ont mis les joueurs et tout leur staff en ébullition sont révélateurs des dispositions prises par les autorités béninoises pour permettre aux joueurs d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Il revient donc aux joueurs de jouer leur partition pour faire triompher le Bénin à cette CAN.