Bénin – Can 2019: des facilitations pour les supporters des Écureuils

Le gouvernement béninois, à travers le ministère du tourisme, de la culture et des sports, veut faciliter les conditions de voyage aux supporters de l’équipe nationale qui désirent se rendre en Egypte à leur propre frais. C’est à travers un communiqué radio-télédiffusé que les concernés sont appelés à remplir les formalités y afférentes.

Dans ledit communiqué, il est demandé à tous ceux qui veulent aller en « Egypte pour soutenir le Onze national à leur propre frais » de se faire enregistrer au secrétariat administratif du ministère en charge des sports ou au secrétariat du comité exécutif de la fédération béninoise de football. Cet enregistrement permettra aux services techniques, renseigne le communiqué, de prendre des mesures pour faciliter l’obtention du visa aux demandeurs.

Les mêmes services prendront des dispositions à l’effet d’organiser le voyage et les séjours des compatriotes en terre égyptienne et dans les conditions de sécurité et de confort. Tous ceux qui désirent y aller sont invités à se faire enregistrer aux lieux indiqués au plus tard le mercredi 19 juin.