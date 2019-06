Bénin – Cames: une niche de triche et de copinage?

La tricherie qui gangrène certaines écoles et instituts universitaires n’est pas un fait du hasard. C’est bien organisé et même au plus haut niveau. Des professeurs qui se prennent pour Dieu, objecteurs de conscience, grands parleurs devant l’éternel sont, pour la plupart, des produits de raccourcis et de la magouille. Le Cames, un espace dédié aux universitaires malgaches et africains, est en train d’être galvaudé par les brebis galeuses, pressées d’atteinte le faîte sans prendre par le droit chemin.

Les dessous longtemps dénoncés par certains habitués de l’attribution des grades au niveau du conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) sont désormais mis à nu par l’instance elle-même. Certains professeurs titulaires, pressés de porter le nom qu’ils ne méritent pas, ont dû prendre par des voies tordues et malsaines pour assouvir leur soif. Certains d’entre eux se vantent même de leur titre pourtant mal acquis. Les textes sont clairs. Il y a un certain nombre d’années à faire à un grade avant de gravir un autre échelon. Des articles à publier et des Docteurs à former pour accéder à certains grades du Cames. Mais, par ruse, certains ont brûlé ces étapes pour se taper, par une alchimie, le grade de leur rêve.

--- Publicité---

D’autres, paresseux, n’ont pas le temps de réfléchir pour pondre par eux-mêmes des documents qu’ils exploitent. On triche avec le niveau en recopiant juste les autres. Il a fallu des plaintes pour que la pagaille soit découverte. La commission d’éthique et de déontologie, au-delà des sanctions, doit se remettre en cause. Sur quelle base a-t-on attribué des grades ronflants et pompant aux gens qui, d’ailleurs, ne les méritent pas? Il faut sortir le Cames des sentiers battus pour lui insuffler une nouvelle dynamique, celle du mérite. Les Béninois n’oublieront pas de si tôt la guéguerre entretenue par le ministère de l’enseignement et les promoteurs des universités privées avait eu pour point culminant le Cames.

Soit on initialise les compteurs pour rebâtir le Cames sur de solides fondements ou en faire une jungle où les plus forts et les plus rusés s’en sortent parfaitement au détriment des plus méritants. Des sanctions parfois justes ne corrigeront pas le tir si des parapets ne sont pas posés pour empêcher la pègre intellectuelle de s’arroger ce qui ne lui revient pas de droit. La qualité de l’enseignement supérieur en dépend.