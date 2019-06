Bénin – Calcul des heures supplémentaires: Kakpo Mahougnon met en garde contre les erreurs

Après les déboires et les peines d’emprisonnement dont sont victimes certains chefs d’établissement suite à un mauvais calcul des heures supplémentaires, le ministre de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle par une note de service attire l’attention des chefs d’établissement sur la nécessité de traiter avec rigueur le calcul de ses heures pour le compte de l’année scolaire 2017-2018.

Par une note de service en date de ce jour Mercredi 26 Juin 2019, le ministre de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Kakpo Mahougnon rappelle aux chefs d’établissement d’éviter des irrégularités dans le calcul des heures supplémentaires pour le compte de l’année scolaire 2017-2018. Dans la note adressée aux directeurs départementaux de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle et à l’attention des chefs d’établissement, l’autorité ministérielle entend épargner ces derniers des sanctions qu’ils encourent en cas d’une manipulation des calculs. » Compte tenu des irrégularités constatées dans le décompte et le payement des heures supplémentaires payées par l’Etat au titre de l’année scolaire 2016-2017 et qui ont conduit à l’incarcération des mis en cause, je vous invite à instruire les chefs d’établissement aux fins de vérifier à nouveau le décompte des heures supplémentaires exécutées au titre de l’année 2017-2018 afin de s’assurer de sa fiabilité »; lit-on dans la note de service.

Le point des nouveaux décomptes est attendu à l’inspection général du ministère de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, le vendredi 5 Juillet 2019 au plus grand tard; précise la note de service. Cette note de service faut-il le rappeler vient attirer l’attention de ces chefs d’établissement sur les irrégularités constatées dans le calcul de ces heures supplémentaires pour le compte de l’année scolaire 2016-2017.