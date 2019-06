Bénin : Boni Yayi pourrait bénéficier d’une évacuation sanitaire, ce week-end

Après moult hésitations, Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, assigné à résidence, pourrait bénéficier d’une évacuation sanitaires ce week-end.

Selon l’information relayée par Bénin 24 télévision dans la matinée de ce samedi 22 juin, c’est la résultante des rencontres tenues les jeudi 20 et vendredi 21 juin entre Patrice Talon et les délégations des notables et cadres de Tchaourou et Savè. Boni Yayi dont la santé s’est dégradée, selon les propos de ses avocats, pourrait donc aller se faire soigner hors du territoire national dans les prochaines heures. Un grand pas vers la décrispation générale de la tension post-électorale.

Plus de détails dans les prochaines heures …