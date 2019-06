Bénin: bientôt l’installation du parlement des forces de la résistance

Les forces de la résistance envisagent désigner, elles aussi, 83 députés titulaires et suppléants si le pouvoir en place ne cédait pas à leurs exigences. C’est l’une des révélations de Candide Azannaï lors de sa conférence de presse tenue ce jeudi 27 juin 2019 à son cabinet privé à Cotonou.

Dans son développement face aux hommes des médias ce jeudi, Candide Azannaï a laissé échapper une éventualité, à dessein ou par mégarde. Le parlement installé le 16 mai et dont le président a été investi hier jeudi 27 juin doit être rasé pour de nouvelles élections inclusives. Cette exigence reste non négociable pour les forces de la résistance et pour le parti Restaurer l’Espoir en particulier.

Le président du parti Re, très convaincu que rien de bon ne sortira du dialogue politique annoncé, encore faudrait-il que le dialogue ait lieu, prévoit la désignation de 83 députés et de leurs suppléants dans le rang des résistants. Cette action pourrait avoir lieu très prochainement. Candide Azannaï semble convaincu que le Bénin disposera de deux parlements dont le premier, celui dirigé par Louis Vlavonou sera habilité à légiférer pour la mouvance présidentielle et celui envisagé va légiférer pour l’opposition.

Le probable président de cette Assemblée nationale bis, si on en arrivait réellement là, serait Eric Houndété. Car, Azannaï croit savoir que la huitième législature n’existe pas encore. Et en tant que tel, au cas où Adrien Houngbédji ne serait pas prêt à continuer son mandat, c’est le premier vice-président qui prend le relais sans autre forme de procédure. Peut-être que la médiation de la conférence épiscopale permettra-t-elle de couper court aux velléités de part et d’autres afin que le Bénin demeure un et indivisible comme inscrit dans la constitution du 11 décembre 1990.