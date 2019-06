Bénin – BEPC 2019: un taux de réussite de 61,54% chez les malvoyants et sourds muets

La Direction des examens et concours (DEC) a livré dans la matinée du jeudi 13 juin 2019, les premiers chiffres des résultats du BEPC session de juin 2019.

Sur le plan national, les candidat ayant composé la session normale ont pu tiré leur épingle du jeu à 56,72%. Au niveaux des aveugles, amblyopes et sourds muets, il a été enregistré un taux de réussite de 61,54%.

En ce qui concerne la session de remplacement, sur les 65 candidats qui ont composé, seulement 22 sont déclarés admissibles soit un taux de réussite de 33,85%. Il faut souligner que les candidats auront individuellement accès à leurs résultats les vendredi 14 et samedi 15 juin 2019 et s’apprêter pour les épreuves orales et sportives prévues pour les lundi 17 et mardi 18 juin 2019.