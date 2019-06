Bénin: après les diplomates, Patrice Talon a rencontré le clergé catholique

Le président Patrice Talon a rendu visite dans la soirée du lundi 3 Juin 2019 au clergé catholique. Même si rien n’a filtré de la rencontre du président de la république avec les évêques du Bénin, tout pousse à croire que cette rencontre entre dans le cadre du dialogue direct, franc et constructif promis par le numéro 1 béninois.

Le chef de l’état, le président Patrice Talon a été reçu ce lundi 3 Juin 2019 à l’archeveché de Cotonou. Selon l’information relayée par le quotidien « Matin Libre », il sonnait environs 19 heures 50 minutes quand le cortège présidentiel s’est stationné devant l’archevêché.

Après environs 1 heure d’horloge d’échange entre le président de la république et le clergé catholique, le cortège présidentiel quitte l’archevêché. Bien que rien n’a filtré de l’échange etntre les évêques et le chef de l’Etat, on peut aisément affirmé que l’offre du clergé catholique à jouer au médiateur dans la crise politique actuelle serait au coeur des échanges entre l’autorité politique et les autorités morales.

En effet, depuis les dernières élections législatives avec son lot de violence, le chef de l’état, le président Patrice Talon a tendu la main à la classe politique lors de son dernier message à la nation. » Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j’inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. » avait affirmé en son temps le chef de l’état.

Pour accompagner cet échange direct franc et constructif, le collège épiscopal a donné sa disponibilité pour jouer au médiateur dans cet échange. Même si dans l’entourage du chef de l’Etat, on semble remettre en cause l’impartialité de la conférence épiscopale, la visite du président Patrice Talon aux pasteurs de l’Eglise catholique pourrait s’interprêter que le chef de l’Etat dans sa main tendue à la classe politique entend compter sur la médiation du clergé catholique pour un retour à la paix.