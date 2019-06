Bénin: Amnesty international préoccupé par la situation des réfugiés et demandeurs d’exil

La situation des réfugiés et demandeurs d’exil au Bénin inquiète Amnesty international. Ce Jeudi 27 juin à Cotonou, l’organisation de défense des droits de l’homme a organisé une activité qui a rassemblé plusieurs acteurs du domaine.

Même si le Bénin n’est pas très connu sur le terrain de l’immigration, il s’avère indispensable d’anticiper et de prévenir le phénomène. C’est ce qui justifie l’atelier de formation organisé par Amnesty international sur les droits et devoirs des réfugiés et demandeurs d’asile. Cette activité a réuni le Haut-commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (Unhcr) ainsi que quelques organisations de la société civile (Osc). Selon le Directeur d’Amnesty international Bénin, Fidèle Kikan, l’objectif du projet est de porter une assistance juridique aux demandeurs d’asile et aux réfugiés du Bénin. Ce qui permettra à coup sûr, de trouver des solutions aux difficultés de ceux-ci.

Ainsi au Bénin, 2.000 personnes dont 30% d’enfants et 44% de femmes sont considérées comme des réfugiés et demandeurs d’asile. Malgré la réduction du délai de la procédure d’obtention du statut du réfugié à six mois, les difficultés sévissent et handicapent les actions des organisations de défenses des droits humains et humanitaires.

« Ne pouvant donc pas réfléchir seuls à ces questions qui nous donnent déjà de l’insomnie, nous avons initié cette séance pour réfléchir ensemble avec vous sur comment faciliter l’insertion socio-professionnelle de ces personnes et encourager l’État qui désormais a décidé de faciliter la participation de ces réfugiés et demandeurs d’asile, à certains concours nationaux, à aller plus loin » a déclaré le représentant de l’ONG londonienne. Fidèle Kikan a pour finir, invité l’Etat à jouer son rôle régalien en prenant à corps le volet de l’insertion professionnelle des jeunes, seul vecteur capable de réduire ce phénomène.