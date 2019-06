Bénin – affrontements post-électoraux: le comité de résistance dénonce l’inexistence de bilan officiel

Dans leur déclaration de presse hier mercredi 26 juin 2019, les forces de la résistance se sont prononcées sur les exactions post-électorales. Au-delà des compassions témoignées à l’endroit des familles des victimes, il urge de rendre disponible le bilan officiel des heurts post-électoraux, exigent les forces de la résistance.

Le comité de la résistance exige du gouvernement le bilan officiel des exactions qui ont succédé aux élections législatives du dimanche 28 avril 2019. Eric Houndété et ses camarades de lutte estiment que la non-disponibilité d’un bilan officiel est la preuve que les répressions sont organisées pour des fins inavouées. « La résistance constate qu’en omettant de faire un bilan officiel, en dissimulant les corps des victimes à la hâte, en cherchant à effacer les traces du massacre qu’il organise et en empêchant de fait les familles d’organiser des obsèques dignes aux disparus, le gouvernement donne ainsi la preuve de sa forfaiture et de son entêtement à crever le seuil de l’abîme et de l’incurie », déclarent-elles.

Les forces de la résistance rappellent que cet état de chose ne saurait perdurer. C’est pourquoi elles invitent le gouvernement et en premier le chef de l’Etat à prendre les responsabilités qui sont les siennes afin de permettre aux familles d’organiser les funérailles des compatriotes tombés sous les balles. Elles insistent qu’elles prendront toutes les dispositions pour que les auteurs et les instigateurs de ces actes soient traduits devant la justice.