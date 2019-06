Bénin : 10 milliards de fcfa pour doper les systèmes d’alimentation en eau dans 3 communes

Le Parlement béninois a adopté le 24 juin 2019 le projet de loi portant ratification de l’accord de prêt d’un montant de 10 milliards de francs cfa pour le financement du projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable (AEP) dans les communes de Boukoumbé, Covè et Zagnanado.

Signé le 28 janvier 2019 entre la République du Bénin et le Fond koweitien pour le développement économique arabe, cet accord de prêt pour le financement du projet AEP, selon le ministre béninois de l’Eau et des mines, permettra de baisser le taux d’exposition des populations des zones concernées aux maladies hydriques et favorisera, entre autres, l’amélioration du taux de desserte en eau potable de qualité et en quantité dans les villes concernées, l’amélioration des prestations de la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) en termes de rendement et d’efficience de la gestion au plan technique et commercial.

En effet, le projet AEP prévoit à Boukoumbé la réalisation de cinq nouveaux forages, la construction d’un château d’eau de 200 m3, la réhabilitation du réservoir de 250 m3 existant, l’extension du réseau de distribution de 125 km et l’acquisition de 250 kits de branchement d’eau. A Covè comme Zagnanado, le projet prévoit l’extension et l’équipement de quatre forages, la construction d’un château d’eau et d’un réservoir au sol respectivement de 600 m3 et 500 m3, la réhabilitation des réservoirs de 200 et 300 m3 existants, l’extension du réservoir de distribution de 120 km et l’acquisition de 400 kits de branchement.

Dans son rapport, la Commission des finances de l’Assemblée nationale béninoise a indiqué que cet accord de prêt est contracté à un taux d’intérêt de 1% l’an sur une durée de remboursement de 25 ans avec 5 ans de différé. « L’accord de prêt dégage un élément don de 35,43%, légèrement au-dessus de 35% recommandé par les institutions de Bretton Woods », précise le rapport.