Bénin: 02 membres influents de l’UP cités dans une affaire de détournement

Les rapports des inspections générales des ministères au titre de l’année 2018 ont été examinés par les membres du gouvernement le mercredi 29 mai 2019. Selon le compte rendu du Conseil des Ministres , ces rapports révèlent de graves irrégularités financières dan 16 ministères. Deux membre de l’UP, responsables dans les structures concernées se retrouvent dans le lot des personnes impliquées.

Deux membres influents de l’UP dont l’un a été candidat tête de liste au dernières législatives, se retrouvent parmi les personnes épinglées dans une affaire de détournement de fonds. Les faits révélés se sont déroulés au FNEC et à l’ONAB. Il s’agit pour le premier, du sieur A. G. pour le « paiement d’indemnités de transport à des responsables à qui le FNEC a affecté des véhicules, des indemnités de résidence non prévues par l’Accord d’Etablissement et ont été payées aux agents ». Selon le rapport, le montant mis en cause dans ce dossier s’élève à plus de 2 millions Fcfa. Interpellés, les mis en cause ont procédé au remboursement de 350 000 Fcfa.

Le deuxième dossier est relatif à l’ONAB. Ici, le sieur D.T. , premier titulaire de son parti aux dernières législatives est impliqué au sujet des « irrégularités dans la gestion de la vente aux enchères relative aux groupes de lots composés du secteur forestier de Massi (…), détournement des fonds de l’ONAB suite à une attribution irrégulière de lots de grumes de tecks par certains agents de l’ONAB », mentionne le rapport. Ces faits ont occasionné un manque à gagner estimé à plus de 41 millions Fcfa.