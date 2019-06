France – Bac 2019: la menace d’une grève des surveillants crée l’incertitude

La grève des surveillants menace le 1er jour des épreuves du Baccalauréat 2019 en France alors que plus de 740.000 candidats plancheront à partir de lundi 17 juin 2019 sur les épreuves du baccalauréat.

En France, la menace d’une grève de la surveillance plane sur le BAC 2019 même si le Syndicat national des lycées et collèges tout comme le ministre de l’Éducation nationale assurent que tout est mis en oeuvre pour que les candidats n’en pâtissent pas, a informé LCI dimanche 16 juin 2019. Invité sur LCI vendredi Jean-Rémi Girard, du Syndicat national des lycées et collèges (Snalc) a indiqué que c’est « effectivement possible de s’inquiéter. « La majorité des organisations syndicales qui représentent environ plus des trois quarts des personnels ont appelé à une grève le 17 juin sur la rémunération, la réforme des trois voies du lycée, la loi confiance et la loi fonction publique » a t-il expliqué. Pour lui, « centre d’examen par centre d’examen, il peut tout à fait y avoir des perturbations plus ou moins importantes ».

---Publicité---

A lire aussi: Prince Harry et Meghan Markle partagent une adorable photo du bébé Archie

Toutefois, le Syndicat national des lycées et collèges assure, a en croire la même source que tout sera mis en oeuvre pour que les candidats n’en pâtissent pas. « Tout un tas de choses ont été mises en place par les rectorats pour essayer de convoquer des personnes, y compris ceux qui ne sont pas censées surveiller le bac. ça montre aussi que le ministère est lui même inquiet contrairement à ce qu’il dit sur le fait que la mobilisation peut être très forte. » va t-il rassurer.

La même source rappelle que des syndicats d’enseignants ont appelé à la grève de la surveillance des épreuves du premier jour (philosophie pour les Terminales générales et technologiques, français pour les Premières), pour protester contre la réforme du bac qui réduit notamment le nombre d’épreuves finales de l’examen au profit du contrôle continu et qui s’accompagne d’une refonte de l’enseignement au lycée.