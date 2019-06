Avant son mariage avec William, à quoi ressemblait Kate Middleton? (photo)

Kate Middleton s’est mariée au prince William en 2011. Actuellement, ils sont parents de trois enfants : George, Charlotte et Louis. Mais avant sa rencontre avec William, Kate était toute une autre personne.

Avant d’appartenir à la famille royale britannique et de résider dans le Palais de Kensington, Kate Middleton était une fille ordinaire. Il est vrai qu’elle venait d’une famille aisée, mais elle n’avait pas d’obligations comme elle en a aujourd’hui. Lorsqu’elle était simplement la petite amie du prince William, son attitude était beaucoup plus détendue, elle pouvait assister à des fêtes et des événements de ses amis et elle n’avait aucun code qui dictait sa façon de s’habiller. Selon le magazine Femme actuelle, depuis qu’elle a épousé le prince William et qu’elle est devenue duchesse de Cambridge, la maman de George, Charlotte et Louis a radicalement changé de look et de vie.