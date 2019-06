Attaque massive dans le nord du Burkina Faso: bilan provisoire de 19 morts

Au moins 19 personnes ont été tuées dimanche 09 juin soir lors d’une attaque massive d’hommes armés dans le nord du Burkina Faso, une des plus graves récemment dans le pays, a-t-on appris lundi de source sécuritaire et auprès d’un élu local.

Au moins 19 personnes ont été tuées dimanche soir, lors d’une attaque massive dans la commune d’Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali, a-t-on appris lundi de source sécuritaire et auprès d’un élu local. «Plusieurs dizaines d’individus armés ont mené une attaque», a déclaré un élu local sous couvert d’anonymat. «L’attaque a eu lieu ce dimanche entre 15h et 17h lorsque le groupe d’individus a ouvert le feu sur des habitants de la localité», a indiqué l’élu.

«19 corps ont été retrouvés», a indiqué la source sécuritaire, soulignant que les recherches d’éventuelles autres victimes se poursuivaient. Une réunion de crise était en cours lundi «pour faire le point exact de la situation», selon l’élu local. Selon la source sécuritaire, dimanche matin déjà à Arbinda, trois véhicules avaient été interceptés puis incendiés et un chauffeur tué par des hommes armés.

Cette commune rurale est située à 90 kilomètres de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso, en proie à des attaques de plus en plus en plus fréquentes et meurtrières, attribuées par les autorités à des groupes jihadistes. Arbinda a enregistré une série d’attaques meurtrières ces derniers mois, alors que les forces de défense et de sécurité mènent une grande opération «antiterroriste» dans la zone. Début avril, 62 personnes ont été tuées lors d’attaques jihadistes suivies d’affrontements intercommunautaires.