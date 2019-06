Après 40 ans d’existence, Mercy Ships célèbre son 100 000ème opération chirurgicale

Mercy Ships a réalisé 100 000 opérations chirurgicales dont la dernière a eu lieu en Guinée Conakry en mai 2019. C’est le point fait par le directeur régional pour l’Afrique, Pierre M’Pele mercredi 5 juin 2019 à la direction régionale de l’institution à Cotonou.

En 40 ans d’existence et plus précisément 30 ans en Afrique, l’organisation internationale Mercy Ships dont Pierre M’Pele assure depuis 18 mois, la direction régionale Afrique, a réalisé 100.000 opérations chirurgicales, formé plusieurs centaines de chirurgiens puis doté des blocs opératoires d’équipements au Bénin et en Afrique. « ça nous fait 40 ans que nous naviguons de port en port, 30 ans en Afrique » a expliqué Pierre M’Pele, Directeur régional pour l’Afrique de Mercy Ships. Pour lui, la 100.000ème opération a été enregistrée en mai 2019. « Et il y a quelques semaines, le 16 mai 2019, alors que le bateau hôpital Africa Mercy Ships était en Guinée, nous avons reçu notre 100.000ème opération réalisée dans plus de 15 pays africain depuis 1990 ». Pierre M’Pele A l’en croire, pour 30 ans de présence en Afrique, 100.000, c’est un bon chiffre pour des opérations les plus complexes et les plus coûteuses à l’endroit des personnes les plus démunies, les plus vulnérables. « 100.000 opérations en 40 ans, c’est à peu près 2500 opérations par an. Nous concentrons notre action dans tous les 15 pays qui ont déjà bénéficié de Mercy ships » va t-il préciser.

Quid du 100.000ème bénéficiaire ?

La 100.000ème opération a été faite le 16 mai 2019 sur une petite fille de 7 mois souffrant d’une fente labiale. « Nous étions en Guinée le 16 mai 2019 lorsque nous avons reçu une petite fille de 7 mois venue avec une Fente labiale incapacitante que nous avons opéré et qui donc était notre 100 millième opération » a t-il évoqué avec émotion. La mère était joyeuse, la famille extrêmement contente de voir que la petite fille avait trouvé solution à son problème. « Cette jeune fille on espère va grandir et sera une fille tout à fait normale sans ce handicap » a souhaité Pierre M’Pele.

Des réalisations de Mercy Ships au Bénin

Par le biais de navires-hôpitaux, Mercy Ships apporte espoir et guérison aux plus démunis. Grâce à cette organisation dont le siège régional est basé à Cotonou, il est désormais possible d’opérer par lasers au Bénin. Aussi, les capacités des chirurgiens ont été renforcées à travers la formation des médecins, chirurgiens et agents de maintenance à l’utilisation et l’entretien des appareils bio-médicaux. L’objectif est d’assurer la pérennisation et la continuité sans interruptions aucune des activités après la mission chirurgicale.

A ce titre, au prochain passage du bateau au port de Cotonou pour 10 mois d’activité au Bénin, Mercy Ships compte réaliser plus de 1.700 opérations qui changeront la vie de nécessiteux. Pour l’heure, rappelle Pierre M’Pele, l’afflux de patients est vraiment très important. Jour après jour, nombreux sont ceux qui espèrent voir un véritable docteur pour la première fois de leur vie. Pour la plupart, c’est le dernier espoir de guérison.

Les perspectives de Mercy Ships…

Mercy Ships donne des soins chirurgicaux gratuits mais désormais à deux piliers, notamment des chirurgies gratuites avec tous les moyens les plus sophistiqués, pouvant soulager et changer positivement la vie d’une personne puis le renforcement des capacités des chirurgiens, des infirmières, sages femmes, toutes personnes liées à la chirurgie, les personnels de maintenance des équipements techniques pour la continuité des services du bloc opératoire.

En matière de perspectives, Pierre M’Pele a annoncé la mise en place d’un nouveau bateau global Mercy d’une capacité double de l’actuel Africa Mercy et dont l’investissement avoisine plus de 200 milliards de dollars.

Notons que le bateau Africa Mercy quitte la Guinée Conakry pour Dakar d’août 2019 en juin 2020. Après le Sénégal, ce sera le tour du Liberia puis la sierra Leone entre 2021 et 2022. « En 2022, l’un (l’Africa Mercy ou le Global Mercy ndlr) sera à Madagascar et l’autre en sierra Leone » va t-il indiquer.