Amnesty international interpelle les chefs d’Etat de la Cedeao sur la situation du Bénin

Amnesty international a rendu public ce vendredi 7 juin un message sur son site. Le communiqué portant la signature de quatre différentes organisations à caractère continental relate les événements qui ont émaillé le processus électoral ayant conduit à l’élection des députés de la huitième législature. Elles interpellent les chefs d’Etat et de gouvernement africains sur la situation du Bénin qui ne cesse d’empirer de jour en jour.

Le silence des chefs d’Etat et de gouvernement africain en général et de ceux de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) inquiètent les organisations telles que AfrikaJom Center, le MBDHP, l’ANDDH et la RADDHO, signataire du communiqué. Elles invitent les chefs d’Etat à « œuvrer pour la restauration d’un climat politique apaisé au Bénin, en vue de lui permettre de faire face, dans la cohésion et l’entente cordiale de ses filles et fils, aux menaces diffuses qui planent sur la sous-région ouest africaine, déjà fortement ébranlée par de multiples attaques de divers groupes terroristes.

Les quatre organisations qui avaient déjà publié chacune une lettre au sujet du processus électoral au Bénin se sont préoccupées de l’état de siège à l’entrée du domicile de Boni Yayi. Elles exhortent « les chefs d’Etat et de Gouvernement africains et de toute la communauté internationale sur la situation de vulnérabilité« . Elles se disent « fortement préoccupés par des informations selon lesquelles il serait interrogé aujourd’hui même à 15 h 30 par un juge ».