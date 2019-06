Ali Bongo « va bien » et « il y a eu une nette amélioration de sa santé », Idriss Deby Itno

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu ce mercredi 5 juin son homologue tchadien Idriss Deby Itno. À l’issue de cette visite d’amitié et de travail tenue à Libreville, le président tchadien s’est dit « très heureux de constater » que son homologue gabonais « va bien » et « qu’il y a eu une nette amélioration de sa santé ».

Après Faure Essozimna Gnassingbe du Togo, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire et récemment Macky Sall du Sénégal, c’est le tour du Tchadien Idriss Déby Itno d’être reçu par le président gabonais Ali Bongo Ondimba .

A l’issue de cette visite de travail et d’amitié effectuée à Libreville, ce mercredi 05 juin, le président Tchadien, Idriss Deby Itno, a déclaré que les échanges avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, leur ont permis d’apprécier l’amélioration de la situation économique et financière dans sous-région de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), face à la crise économique intervenue, suite à la baisse du prix du baril du pétrole.

Pour Idriss Deby Itno, son séjour en terre gabonaise s’inscrivait dans le cadre des relations de coopération profondes et anciennes qui lient le Gabon et le Tchad. Il a ajouté que cette visite consistait également à rendre visite à son homologue gabonais, victime des ennuis de santé en Arabie saoudite, le 24 octobre 2018.

«Je suis très heureux aujourd’hui d’être au Gabon dans ce pays d’Afrique centrale qui nous est très cher et que je porte dans mon cœur. Vous savez la période tragique que le chef de l’Etat a traversé, Libreville a été la plaque tournante de la résolution de tous les conflits du Tchad depuis 1969… j’ai voulu bien effectuer ce déplacement notamment voir mon frère Ali Bongo Ondimba. Tout être humain qui a un corps peut être sujet de malheur. Je suis venu m’enquérir également de son état de santé vu que depuis qu’il a été victime de maladie en Arabie Saoudite, on ne s’était pas vu. On me dira que je suis venu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais mon arrivée tardive est due à nos agendas chargés. Je suis heureux de constater qu’il va bien et qu’il y a une nette amélioration de sa santé. Grace à Dieu, je crois qu’on est loin des inquiétudes qu’on a eues dès le départ», a-t-il fait savoir.

Après cinq mois de convalescence à l’étranger, M. Bongo était rentré le 23 mars à Libreville pour un « retour définitif », et avait à cette occasion prononcé quelques mots à son arrivée à l’aéroport. Depuis, le président gabonais n’a fait aucune déclaration publique, mais a multiplié des entretiens au palais présidentiel avec des chefs d’Etat africains.