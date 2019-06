Algérie : un nouveau vendredi chaud, rien ne semble arrêter les manifestants ?

Sous des banderoles portant l’inscription « Vous y allez tous » et « Il nous faut de nouveaux chiffres », des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi dans la capitale algérienne pour une manifestation qui exige désormais le retrait de l’élite dirigeante.

Après 20 ans au pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné le 2 avril sous la pression des manifestants et de l’armée, mais les manifestations se sont poursuivies. Elles visent des réformes politiques et la destitution de tous les responsables appartenant à l’ancienne garde. C’était le 16e vendredi consécutif que les manifestants avaient pris part à un rassemblement de masse. Il n’y avait pas de décompte officiel, mais un journaliste de Reuters a estimé que plus de personnes avaient adhéré que les quatre vendredis du ramadan au cours du mois sacré musulman, mais moins que les semaines précédentes. Les manifestants demandent un changement radical en réclamant le départ de personnalités, parmi lesquelles des hommes politiques et des hommes d’affaires, qui dirigent le pays nord-africain depuis l’indépendance de la France en 1962.

Jeudi, le président par intérim, Abdelkader Bensalah, a appelé toutes les parties à lancer un « dialogue inclusif » pour préparer les élections présidentielles, à la suite de la suppression du vote, par le conseil constitutionnel, prévu pour le 4 juillet. Bensalah dirige la transition en tant que président de la Chambre haute. Il avait initialement été élu par le Parlement pendant 90 jours, jusqu’à l’élection prévue pour le 4 juillet. Aucune nouvelle date n’a été fixée. Bensalah a déclaré jeudi qu’il resterait au pouvoir jusqu’à l’élection d’un nouveau président, malgré les appels lancés par les manifestants pour son départ avec des banderoles: «Bensalah go».

L’armée, l’institution la plus puissante du pays, a donné suite à un certain nombre de demandes des manifestants, notamment en lançant des sondes anti-corruption pour des personnes soupçonnées d’abus de pouvoir et de fonds publics. Le mois dernier, le plus jeune frère de Bouteflika, Said, et deux anciens chefs des services de renseignement ont été placés en détention par un juge militaire après des allégations de «atteinte à l’autorité de l’armée et de complot contre l’autorité de l’État». Au moins cinq hommes d’affaires, dont Issad Rebrab, l’homme le plus riche du pays, actif dans l’industrie alimentaire et le raffinage du sucre, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des affaires de corruption. Mais toutes ces mesures n’ont pas suffit pour calmer les manifestants qui réclament aussi la tête de Gaid Salah, le chef de la puissante armée du pays.