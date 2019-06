Algérie: nouvelle arrestation d’un homme d’affaire

Un tribunal algérien a ordonné lundi 10 juin l’arrestation d’un homme d’affaires affilié à l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, accusé de corruption, selon la presse locale.

Mahieddine Tahkout a été arrêté et gardé à la prison de Harrach, à l’est de la capitale Alger, ont annoncé les médias. L’homme d’affaires a été interrogé pour avoir obtenu des « privilèges injustifiés » dans des projets d’investissement. En mars, il a été interdit à Tahkout de voyager, ainsi qu’à un certain nombre d’hommes d’affaires algériens. Le parquet algérien enquête sur la corruption financière et économique à l’encontre d’hommes d’affaires, d’hommes politiques et d’anciens responsables du régime de Boueflika.

Auparavant, le chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaid Saleh, avait déclaré que « la justice ouvrira de grandes affaires de corruption ». C’est peut-être donc le début d’une nouvelle vague d’interpellations de personnes puissantes sous l’ancien président.

Bouteflika, âgé de 82 ans, a démissionné début avril, après plusieurs semaines de manifestations populaires contre son régime de 20 ans. Abdelkader Bensalah, un ancien président du parlement, est actuellement président par intérim pour une période de transition de 90 jours supervisée par l’armée. Des manifestants sont toutefois restés dans la rue pour demander le départ de tous les responsables associés au régime de Bouteflika, y compris Bensalah. Les arrestations survenues ont été dans le but de calmer les manifestants mais aucun signe d’accalmi ne se présente à l’horizon.