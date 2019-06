Afrique: Meghan Markle et Harry annoncent leur première tournée royale avec Archie

Meghan Markle et Prince Harry ont annoncé une tournée officielle en Afrique cet automne avec leur royal Baby Archie!

Meghan Markle et le prince Harry se rendent en Afrique – cette fois-ci en tant que famille composée de trois personnes. L’annonce a été faite par le duc et la duchesse de Sussex sur leur page Instagram @SussexRoyal. «Le duc et la duchesse ont vraiment hâte de rencontrer un si grand nombre d’entre vous sur le terrain et de continuer à sensibiliser le public à l’impact important du travail des communautés locales dans le Commonwealth et au-delà», a écrit le couple sur Instagram. Selon leur message, leur fils Archie , né le 6 mai, allait venir: « Ce sera leur première tournée officielle en tant que famille! »

Meghan Markle et le prince Harrry se rendront en Afrique du Sud. Le prince Harry fera également des escales au Malawi et en Angola. Il effectuera également une « courte visite de travail au Botswana en route vers les autres pays », selon le post Instagram.