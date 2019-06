« Africa 2020 »: Emmanuel Macron jette son dévolu sur Lionel Zinsou pour le comité consultatif

Le Franco-Béninois Lionel Zinsou présidera le comité consultatif créé dans le cadre d’Africa 2020. Il s’agit d’un projet visant à tisser de nouvelles relations entre la France et 54 Etats d’Afrique.

Le compatriote béninois Lionel Zinsou présidera le comité consultatif créé dans le cadre d’Africa 2020. Initié par le président Français Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou en 2017, la Saison « Africa 2020 » est un projet ambitieux visant notamment à mobiliser la « jeunesse citoyenne » de la France et de 54 États d’Afrique, autour de nouvelles relations.

La saison « Africa 2020 » couvrira les arts, le cinéma, la littérature, les sciences et technologies, la mode, le design, l’architecture, les sports, la biodioversité, le développement durable. Une saison d’échange culturel et économique organisée entre la France et 54 États d’Afrique.

« Il s’agit non de croiser les regards mais de les additionner, …, « Nous cherchons à cibler la jeunesse citoyenne qui prend position. Comment peut-on mettre en avant cette jeunesse leader de demain? », a déclaré N’Goné Fall, figure du monde de l’art et commissaire générale chargée de préparer cette Saison.

» Ça m’agace qu’on assimile la Saison Africa 2020 à une saison culturelle. C’est bien plus que ça ! On n’est pas dans de l’événementiel ! Pour changer le regard, il faut que la France montre qu’elle n’est plus dans la Françafrique, qu’elle prouve qu’elle a changé de logiciel. De leur côté, les Africains doivent être capables de montrer le potentiel de leur continent et qu’eux aussi se défassent des clichés et de leur amertume » , explique a Le Monde, la Sénégalaise de 52 ans, diplômée de l’Ecole spéciale d’architecture de Paris.

Pour financer ce projet, des entreprises françaises et africaines se sont réunies au sein d’un comité des mécènes. Du côté des entreprises françaises, l’actuel PDG d’Orange, Stéphane Richard, conduira ce comité des mécènes. L’homme le plus riche d’Afrique, le magnat nigérian Aliko Dangote conduira, du côté des entreprises africaines, le comité des mécènes.