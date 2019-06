A Londres, Donald Trump qualifie le maire Sadiq Khan de « stupide et incompétent »

Le maire de la ville de Londres avait fait une comparaison entre le président américain et les fascistes du XXe siècle. Dès son arrivée au Royaume Uni, Trump n’a pas raté Sadiq Khan dans sa réponse.

Donald Trump, qui se trouve au Royaume-Uni en visite d’État complète, s’est rendu chez le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a qualifié le voyage du président dans le pays d’événement regrettable. « Sadiq Khan, qui a fait un travail incroyable en tant que maire de Londres, a été stupidement » méchant « envers le président des États-Unis en visite, de loin le plus important allié du Royaume-Uni », a déclaré Trump lundi dès son arrivée au Royaume-Uni. « C’est un grand perdant qui devrait se concentrer sur le crime à Londres, pas moi », a poursuivi Trump, « Kahn me rappelle beaucoup notre maire très stupide et incompétent de NYC, de Blasio.. En tout état de cause, j’ai hâte d’être un grand ami du Royaume-Uni et j’attends avec impatience ma visite. «

--- Publicité---

Donald Trump est arrivé au Royaume-Uni plus tôt dans la journée de lundi 3 juin 2019 pour une visite de trois jours. Les activistes anti-Trump ont promis d’organiser des manifestations à travers le pays tout au long de sa visite. Des dizaines de milliers de manifestants devraient se rassembler à Londres. Sadiq Khan a donné son accord pour que le gigantesque ballon « Baby Trump » reprenne son envol, après les débuts viraux de l’année dernière.