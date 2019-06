8e Coupe du Monde féminine: la France douche la Corée du Sud (4-0)

L’équipe de France a effectué une entrée en compétition rayonnante ce vendredi 7 juin 2019 au Parc des Princes contre la Corée du Sud. Dominatrices, les filles de Corinne Diacre ont fait honneur au public qui s’est massivement déplacé en s’imposant 4-0. Le Mondial est ainsi lancé jusqu’au 7 juillet.

Dans cette affiche qui a suivi le beau spectacle d’ouverture, Eugénie Le Sommer (9e) a montré la voie à ses coéquipières et Wendie Renard double buteuse de la tête (36e et 45e+3) a permis à la France de connaître une mi-temps apaisée. Et Amandine Henry, passeuse sur le premier but, a participé au festival en inscrivant le 4e et dernier but du match (85e).

Un bon début en attendant les affiches : France – Norvège du mercredi 12 juin et Nigeria – France du lundi 17 juin. L’objectif dans le rang des dirigeants français, c’est d’être présent au dernier jour de compétition donc la finale. « Seules les deux premières places m’intéressent, donc la finale« , avait souligné auprès de l’AFP le président de la FFF, Noël Le Graët, dans les propos relatés par Besoccer.

Le premier responsable du Foot français espère une augmentation du nombre de licences, côté dames. Ce qui passe par une bonne campagne de la sélection française. Le Graët « vise après la compétition la barre des « 300.000 licenciées », contre 180.000 environ aujourd’hui.« , peut-on retenir de son interview.

#FRAKOR La France écrase la Corée pour le premier match de la Coupe du Monde féminine (4-0) pic.twitter.com/fTVCYY1SOh — Coupe du Monde féminine (@MondialFeminin) June 7, 2019