6ix9ine toujours en prison: ses bijoux mis en vente !

Les choses ne semblent pas s’arranger pour Tekashi 6ix9ine, toujours derrière les barreaux dans l’attente de son procès. Grand collectionneur de bijoux, le rappeur vend ses pièces par l’intermédiaire de son ancien bijoutier.

Alors qu’il a reçu de nombreuses attaques, notamment de Meek Mill mais aussi de la mère de son ex, le rappeur impuissant car en prison continue de voir sa vie et sa carrière se détériorer. D’après le média Rap Current, l’ancien bijoutier de Tekashi a décidé de revendre les bijoux du rappeur, actuellement derrière les barreaux. Dans une vidéo, Trax NYC a expliqué qu’il avait découpé le collier à mailles cubain commandé par Tekashi, qu’il vendait par sections à quiconque souhaitait l’acheter. La pièce était à l’origine destinée à être offerte à 69, expliquant que la seule chose qu’il souhaitait en retour était une promotion.

Soupçonné de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs ou encore de menaces avec armes, nombreux sont les chefs d’accusation reconnus par la star new-yorkaise. En collaboration avec le Nine Try Gangsta, un gang virulent affilié aux Bloods, Tekashi s’est très mal entouré aux fils des années et commence à payer l’addition. Le rappeur a été arrêté avec dix-sept chefs d’accusations contre lui, et il risque une lourde peine : de 47 ans à la perpétuité incarcéré.