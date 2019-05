Venezuela: des enfants meurent à cause des blocus imposés par les Etats-Unis

Un enfant qui n’a pas bénéficié d’un traitement approprié en raison de sanctions américaines, est mort au Venezuela, a déclaré vendredi 24 mai le ministre des Affaires étrangères du Canada, Jorge Arreaza, accusant l’opposition du pays pour cet incident.

« Malheureusement, un enfant vénézuélien est décédé en attendant une greffe de moelle osseuse. C’est la conséquence du blocus criminel imposé par les États-Unis, qui interdit les transferts d’argent aux centres médicaux italiens qui travaillent avec la compagnie pétrolière PDVSA, dirigée par l’État, dans une situation aussi urgente », écrit Arreaza sur Twitter, et rapporté par Spoutnik. Le vice-président vénézuélien Delcy Rodriguez a quant à lui déclaré que le chef de l’opposition soutenue par les Etats-Unis, Juan Guaido « avait transféré Citgo (filiale de PDVSA) aux États-Unis pour satisfaire les intérêts capitalistes ». Rodriguez a ajouté que cela avait causé la mort d’enfants qui bénéficiaient de programmes de santé.

La semaine dernière, l’ambassadeur du Venezuela en Égypte, Wilmer Omar Barrientos, a déclaré à Spoutnik que depuis que Guaido s’était proclamé président par intérim en janvier, les banques américaines et européennes avaient bloqué des milliards de dollars des fonds du gouvernement vénézuélien.

Les États-Unis ont également bloqué les avoirs pétroliers du pays et imposé des sanctions à PDVSA. Barrientos a déclaré que ces faits minaient gravement le système de santé du pays. En bloquant le versement de 9 millions de dollars par le Venezuela via un compte international pour les fournitures de dialyse en 2018, 15 000 patients se sont retrouvés sans traitement. Les États-Unis et un certain nombre d’autres pays ont approuvé l’auto-proclamation de Guaido, appelant le président vénézuélien, Nicolas Maduro, à se retirer et à organiser de nouvelles élections dans le pays. La Russie, la Chine, la Bolivie, la Turquie et un certain nombre d’autres États ont exprimé leur soutien à Maduro, élu constitutionnellement, en tant que seul président légitime du Venezuela.