USA: la chanteuse Ciara acceptée à la prestigieuse école d’Harvard (photo)

Comme pour Kim Kardashian qui reprend les études pour devenir avocate, la chanteuse américaine Ciara a aussi décidé de lui emboîter le pas.

Direction, l’université pour cette dernière qui a l’envie de poursuivre ses études et aujourd’hui son rêve est devenu une réalité, elle a été acceptée à Harvard Business School dans le programme de divertissement, de médias et de sport de la prestigieuse école (Harvard BEMS).

--- Publicité---

En effet, c’est à travers son compte Instagram que l’artiste a annoncé cette nouvelle. Sur sa page la chanteuse, danseuse, mannequin et actrice américaine a publié une photo sur laquelle elle pose avec un sweat-shirt _Havard_et en légende elle explique :

« J’ai toujours rêvé d’aller à l’université, mais par la grâce de Dieu, ma carrière musicale m’a emmenée sur un autre chemin, je suis tellement reconnaissante. Cette semaine, j’ai été acceptée à Harvard ! Les mots ne peuvent pas décrire mon enthousiasme ! Merci @anitaelberse pour l’opportunité unique de participer @Harvard BEMS. #WhyNotHER ».

Il faut dire que c’est une période plutôt faste pour Ciara. Alors qu’elle vient de sortir Beauty Marks son nouvel album, elle a annoncé vouloir créer son propre label et également sa société spécialisée dans la beauté. Et plus récemment, on a appris que la chanteuse se donnait tous les moyens pour réussir dans ses nouveaux projets puisqu’elle a été acceptée à la prestigieuse école d’Harvard. Outre cela, Ciara apprendra à élaborer et appliquer des stratégies commerciales les plus efficaces, à débattre et analyser les tendances commerciales et technologiques qui redéfinissent le secteur.

Pour rappel, il faut noter qu’il y a eu des superstars comme Missy Elliott et Justin Timberlake qui ont pris une nouvelle dimension en devenant docteurs en musique de la célèbre école de musique de Berklee et que oui, Kim Kardashian étudie aussi pour devenir avocate.