USA: Donald Trump admet que Moscou l’a aidé à être élu, avant de se rétracter

Ces propos contradictoires interviennent au lendemain de la première déclaration publique du procureur spécial Robert Mueller qui a mené à bien l’enquête russe. Dans un discours d’une dizaine de minutes, l’ancien patron de la police fédérale (FBI) a redit qu’il n’avait pas rassemblé « de preuves » d’une entente entre Moscou et l’équipe de campagne du candidat Trump. Mais il a aussi pris soin de souligner qu’il ne pouvait pas exonérer le président des soupçons d’entrave à la justice.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019