USA: après 45 ans passés à tort en prison, il est dédommagé de 1,5 millions de dollars

Richard Phillips n’aura plus besoin de vendre ses tableaux qu’il avait peint en prison. Ses œuvres ayant rencontré un certain succès – elles s’achètent plusieurs milliers de dollars -, il les vend depuis sa libération en 2018. Avec ses 1,5 millions de dollars, l’ex-détenu affirme qu’il compte « faire profil bas, voyager et profiter de la vie ».

Richard Phillips, 73, was exonerated in 2018, becoming the longest-serving U.S. inmate to be cleared. https://t.co/u7uFYdCu62

