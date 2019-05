Un conseiller de Donald Trump décrit comme une «erreur humaine» par Pyongyang

Encore une fois, Donald Trump soutient publiquement Kim Jong-un. Le président américain a salué lundi, depuis Tokyo où il se trouvait en visite d’Etat, l’«intelligence» du dictateur nord-coréen. Ce dernier venait pourtant de traiter le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche John Bolton d’«erreur humaine» et de «belliciste», car il avait, samedi, estimé que les nouveaux tirs de missile depuis Pyongyang constituaient «sans nul doute» des violations des résolutions récentes des Nations unies.

Une analyse «au-delà de la stupidité», selon l’agence étatique KCNA, qui accuse John Bolton -partisan de la guerre préventive-, d’être «structurellement défectueux» et de vouloir «détruire la paix et la sécurité». La présence de John Bolton à la table des négociations est un point de friction entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, qui se souvient que l’ancien de l’administration Bush avait prôné des frappes préventives contre Pyongyang, un des pays classés parmi l’«axe du mal» en 2002.

«La Corée du Nord a tiré quelques petits missiles, qui ont perturbé certains dans mon camp et d’autres, mais pas moi. J’ai confiance dans le fait que le Maréchal Kim tiendra sa parole envers moi, et j’ai aussi souri quand il a qualifié l’Homme du Marais Joe Biden d’individu à faible QI, et pire. Peut-être m’a-t-il envoyé un signal?», s’était félicité dimanche Donald Trump dans un tweet.

Quant à Kim Jong-un, «il sait qu’avec le nucléaire seules de mauvaises choses peuvent se produire» : «C’est un homme très intelligent, il comprend bien cela», a-t-il assuré, défendant une nouvelle fois le dictateur dont il s’amusait d’être «tombé amoureux» après un échange de courriers.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019