Tremblement de terre à Tokyo juste avant l’arrivée de Donald Trump (Vidéo)

Donald Trump arrive ce samedi 25 mai au Japon pour une visite de quatre jours. Si celle-ci devrait être dominée par une forte amabilités et images de bonne entente, mais elle ne sera pas moins sans réelles avancées concrètes à attendre sur la question prégnante du commerce, elle sera d’un autre côté placée sous le signe du danger tellurique : un tremblement de terre de puissance moyenne a secoué les immeubles de Tokyo, ce samedi, à quelques heures de l’arrivée du président américain.

Le séisme a été ressenti dans la partie orientale du Japon, selon la chaîne NHK. Son épicentre était situé dans le sud de la préfecture de Chiba, à une soixantaine de km au sud-est de la capitale, là-même où Donald Trump a prévu de jouer au golf dimanche avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

My light bobbling about just now #earthquake #Tokyo #Japan – early warning gave me about 5 seconds heads up. Preliminary M5.3 just to the east of the city, in #Chiba prefecture pic.twitter.com/bF9rPPp5r5

— James Reynolds (@EarthUncutTV) May 25, 2019