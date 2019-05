Sénégal-Dialogue national : enfin, Macky Sall tient son facilitateur

Au Sénégal, le nom du facilitateur du dialogue national prévu pour le mardi 28 mai 2019 vient d’être dévoilé par le président Macky Sall. Il s’agit de Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre de l’Intérieur sous le régime d’Abdou Diouf.

Réélu à la tête de l’Etat sénégalais au premier tour des élections présidentielles du 24 février dernier, le président Macky Sall a tendu la main à la classe politique notamment l’opposition pour un dialogue franc et sincère afin de renforcer les liens et colmater les fissures existantes. Ce dialogue auquel est invité l’opposition, la partie civile et les non-alignés ainsi que le parti au pouvoir sera dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Selon l’information du Journal l’Obs, Famara a été choisi parce qu’il connaît la vie politique, pour avoir été ministre de l’Intérieur sous le régime de Abdou Diouf. Son choix est un clin d’oeil à la Casamance. Le chef de l’Etat pense qu’il a le prestige et la distance qui sied à la fonction.

En rappel, des figures de proues de l’opposition à l’instar de Me Abdoulaye Wade, ont renoncé au main tendue de Macky Sall, en évoquant plusieurs raisons dont la non participation de deux candidats de l’opposition à savoir Karim Wade et Khalifa Sall aux élections présidentielles. Une chose qui selon eux, résulte de la volonté du chef de l’Etat qui aurait mené des manœuvres politico-judiciaires pour les écartés de la lutte tant attendue.

Qui est Famara Ibrahima Sagna ?

Né le 26 novembre 1938 à Ziguinchor, Famara Ibrahima Sagna a fait sa scolarité primaire à Ziguinchor avant de poursuivre ses études secondaires et supérieures à Dakar et à Paris, notamment à l’Institut des hautes études d’outre-mer de Paris (nom donné par la France à l’ancienne École nationale de la France d’outre-mer à partir de 1958), section « Administration Générale », promotion « Charles de Gaulle » (15 juin 1961). Juriste de formation (droit public) au départ, administrateur civil, Famara Ibrahima Sagna devient également analyste financier après une formation post-universitaire en France et aux USA. Il parle sept langues : le français, l’anglais, le wolof, le mandingue, le pulaar, le créole portugais et le diola.

Administrateur civil, il occupa aussitôt de retour au Sénégal, en 1962, des fonctions d’autorité dans l’administration sénégalaise sous Maître Valdiodio Ndiaye, ministre de l’Intérieur. Il commença ainsi sa carrière à la Direction des Affaires politiques et administratives du Ministère de l’Intérieur comme administrateur mis à la disposition du Directeur. Il occupa par la suite, dans le cadre de cette Direction, successivement les fonctions suivantes : Chef de bureau de la Police des associations, des débits de boissons, des jeux et des secours ; Chef de service de l’Administration générale (actuelle Direction de l’Administration Territoriale – DAGAT) ; et Directeur adjoint.

Il devint premier Sénégalais Directeur de la Protection civile en juillet 1963 et effectua une formation rapide à l’École nationale de la protection civile à Nainville-les-Roches (France) et une mission d’information auprès du préfet Raoul, son homologue français. Il quitta le Ministère de l’Intérieur que dirigeait Abdoulaye Fofana pour rejoindre le Ministère de l’Enseignement technique, professionnel et de la Formation des cadres et devint Directeur de cabinet sous le ministre Émile Badiane. Il fut par la suite affecté au Ministère des Finances que dirigeait Jean Collin comme Adjoint au Directeur du Mouvement général des fonds pour répondre à son ambition de se reconvertir à l’économie et aux finances.