RCI: Blé Goudé a-t’il trahi son mentor Gbagbo?

Le samedi 18 Mai 2019, l’ex-ministre de la jeunesse de l’ancien président de la république ivoirienne, Charles Blé Goudé, a saisi l’occasion qui lui avait été offerte, au cours de sa rencontre avec ses militants du congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) pour répondre à ses détracteurs. Ces derniers ont estimé que l’ex-chef de la galaxie aurait trahi le président Laurent Gbagbo.

L'ex-chef de la galaxie patriotique et ancien ministre du président Laurent Gbagbo est revenu au cours de la tribune qui lui est offerte le 18 mai dernier, à la Haye, et face aux militants du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) de la diaspora afin de préparer le prochain congrès de leur parti prévu en août prochain pour répliquer et répondre à ceux qui l'accusent d'avoir trahi son mentor, le président Laurent Gbagbo.

Selon les informations relayées par le site Koaci, l’ancien ministre de la jeunesse ivoirienne, Charles Blé Goudé, en liberté conditionnelle au Pays-Bas dit que ceux (certains pros-Gbagbo) qui l’accusent d’avoir trahi le Président Gbagbo ont tort :

« J’ai entendu les gens dire que j’ai trahi le président Laurent Gbagbo. Que j’ai fait un deal pendant que j’étais dans le coffre d’une voiture qui me transportait à la frontière entre le Ghana et la Côte d’Ivoire. Ils ont même dit que j’étais dans une villa à Abidjan et je que je vivais très bien pendant que j’étais détenu dans un sous-sol à la DST. Même quand on m’a transféré à La Haye, ils ont dit que j’étais là pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Camarades, le président Laurent Gbagbo c’est mon papa, je l’ai accompagné et je vais l’accompagner jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il me dise qu’il est fatigué. Camarade, la conclusion de Laurent Gbagbo sera, moi, mon introduction » a-t-il déclaré devant ses partisans.