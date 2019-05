RCI – Arafat DJ et Debordo: « on les prend, on les met à la Maca», Général Makosso

Avec les dérives sur les réseaux sociaux des artistes ivoiriens du coupé décalé Arafat dj et Debordo Leekunfa, le très remuant pasteur, le Général Makosso s’est invité dans la danse. Il a demandé aux autorités ivoiriennes de mettre au frais ces deux personnages en attendant qu’ils deviennent un peu plus sages.

Le Général Makosso est très en colère contre Debordo Leekunfa et Arafat dj suite à la guerre sur les réseaux sociaux et au-delà, qu’ils se font depuis un bon moment déjà. A part les clashs sur la toile, ces artistes en sont venus aux mains et comme si cela ne suffisait pas, ce sont des armes à feu qu’on parle désormais. Les internautes et leurs fans s’indignent de leur comportement et le Général Makosso est sorti de ses gongs et, dans une vidéo sur sa page, il a appelé les autorités ivoiriennes à leur faire faire un séjour à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca).

« Je pense qu’il n’y a pas de conseil à donner à Arafat dj et Debordo Leekunfa, il faut qu’ils fassent un petit séjour à la Maca, ces enfants qui veulent se battre là, on les prend, on les met en prison, parce que c’est des criminels, des bandits, ce ne sont pas des artistes, donc on les prend, on les met en prison pendant au moins 15 jours, quand ils sortiront, ils seront droits », a déclaré le Révérend Makosso, qui affirme que la prison peut aussi participer à la délivrance d’un individu.

Il en a pour preuve Dezi Champion. « Dezi Champion, je ne sais pas pour quel motif il a été en prison, mais quand il est sorti, il a rencontré le Seigneur, ces artistes ont besoin de la Maca. Un premier artiste couper décaler qui frappe son ami, le procureur lance un mandat d’arrêt contre lui, on le prend, on le met en prison », indique Makosso.

Le pasteur poursuit ses propos et indique que la justice doit faire son travail et que ceux qui soutiennent ces artistes, les parrains, doivent se tenir à carreau. « Je demande aux autorités de ce pays qui prennent le soin de protéger ces artistes là, pour votre image, pour votre honneur, mettez-vous à la l’écart, il faut qu’ils fassent un petit séjour à la Maca, quand ils sortiront de là, ils seront plus délivrés que le mot délivrer », a exprimé le Révérend avant de conclure: « On a l’impression que ceux qui doivent être des exemples font la honte de ce pays. On prie Dieu pour qu’ils puissent avoir des disques d’or, mais ils se comportent toujours comme des idiots, prenant le soin de diminuer notre nation. Trop c’est trop, au nom de la Maca, le démon va sortir ».