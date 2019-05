Quand Black Panther inspire l’Union Africaine: le « Wakanda » de la fiction à la réalité

Le célèbre film Black Panther qui ne cesse de défrayer la chronique vient d’inspirer l’Union Africaine qui a annoncé une initiative monumentale de plusieurs milliards de dollars: créer un véritable Wakanda.

De la fiction à la réalité: le Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée et qui est d’ailleurs l’une des plus grandes créations fictives de Marvel dans Black Panther a inspiré l’UA qui entend faire des pieds et des mains pour sa réalisation. Dans ce cadre, deux pays africains à savoir le Zimbabwe et la Zambie ont offert à l’UA respectivement 2.000 et 132 hectares de terres situées autour de la région des chutes Victoria pour « le premier projet de la Communauté de développement de l’Afrique du Sud (SADC) », qui s’appellera « Wakanda One ».

En effet, le « Wakanda One » tire son nom du pays africain fictif et technologiquement avancé du film Black Panther de Marvel, qui est devenu le 9ème film le plus rentable de tous les temps. Le «village» comprendra un hôpital universitaire de 100 lits, une université et un collège technique, des écoles primaires et secondaires, des crèches, trois hôtels cinq étoiles, un pavillon de chasse, une pharmacie, une usine de fabrication, des fermes agricoles et des parcs.

Selon Droit à l’Education, le projet s’adresse aux personnes vivant dans la «diaspora africaine» (les Africains vivant en dehors du continent), dans le but de les rapatrier et d’apporter leurs compétences au développement de l’Afrique : «Vous savez, lorsque vous parlez d’une« bonne Afrique »ou de rentrer chez vous, beaucoup de gens disent:« Eh bien, l’Afrique n’est pas ce à quoi je suis habitué », et je leur dis toujours:« Construisez la maison que vous voulez. ! », a déclaré Mme Arikana Chihombori-Quao, ambassadrice de l’Union africaine aux États-Unis tout en précisant que le vilage Wakanda sera construit «à cheval sur la frontière entre les pays» les deux pays.

Le projet Wakanda One Village s’étendra sur le continent

Le Dr Chihombori-Quao a également signalé que le Kenya et la Tanzanie se sont également engagés à céder des terres au projet Wakanda One Village en Afrique de l’Est. La vision est de créer cinq centres d’excellence africains dans chacune des cinq régions du continent, qui constitueront des pôles de développement en fournissant des installations de soins de santé de qualité, des hôtels, des résidences industrielles et des centres commerciaux, entre autres.

Cela offrira à ceux qui se trouvent à proximité l’occasion de faire l’expérience des installations et de travailler à la transformation des perceptions internes et externes du continent. C’est aussi, un projet d’aspirations touristiques.