Procès héritage Hallyday: cette bombe des avocats de David et Laura Smet

Laura Smet et David Hallyday n’auront plus à négocier avec la veuve de leur père, Laeticia Hallyday. La raison : leurs avocats comptent larguer une bombe.

Pas plus tard qu’hier, Bernard Montiel a expliqué dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna que David et Laura avaient refusé la réconciliation que leur proposait Laeticia Hallyday. les deux aînés de Johnny Hallyday comptent sur une interview inédite de leur père, pour faire valoir leur droit à l’héritage. « Je veux en échange que vous vous excusiez publiquement, toi et David, et qu’en plus nous fassions une couverture de magazine tous les trois ensemble sur la photo » leur avait proposé Laeticia.

Mais ils rejettent catégoriquement l’offre à cause d’une archive inédite et jamais diffusée à la télévision dans laquelle le chanteur explique en anglais qu’il est « un rockeur français » ajoutant « je suis Français et je fais du rock’n’roll. Bien sûr je fais des chansons en anglais, mais je fais surtout des chansons en français ».

Selon public, ces déclarations faites après 2014 et la rédaction du dernier testament de l’idole des jeunes auraient provoqué un véritable séisme. « ça a fait beaucoup de bruit, c’est un document exclusif, même les avocats de David et Laura n’étaient pas au courant, ça a été une révélation pour eux, ça a bougé depuis hier » a évoqué Bernard Montiel, proche de Laura Smet. Il a également précisé que « ça va peser sur le jugement »