Princes William et Harry: la mort de leur mère, princesse Diana refait surface

L’accident de voiture de la princesse Diana, mère des princes William et Harry transformé en parc d’attraction à thème par National Enquirer.

Un nouveau parc thématique célébrant le magazine de tabloïd américain, le National Enquirer, a suscité l’indignation après avoir transformé la mort de la princesse Diana en une attraction. En effet, les propriétaires ont pris connaissance des événements du 31 août 1997 à Paris et espèrent tirer profit de la tragédie en faisant payer aux adultes jusqu’à 20 £ pour voir le remake de l’accident. Les enfants seront également autorisés à voir l’attraction. Selon The Mirror, les invités seront même interrogés pour savoir s’ils pensent que les Royals ont été impliqués dans la mort de Diana après avoir vu l’exposition. L’attraction s’ouvre vendredi 24 mai 2019 et est l’une des caractéristiques du National Enquirer Live.

Pour rappel, la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture en 1997. Mais The Mirror rapporte que la blessure mortelle de la princesse Diana « était minuscule, mal placée et incroyablement rare ». « C’est un modèle informatique en 3D, et vous méprisez ce qui ressemble à Paris, mais c’est en trois dimensions. Il est projeté et vous voyez les bâtiments et tout dans une présentation 3D » a déclaré la créatrice Robin Turner.

« Et elle montre le chemin à suivre lorsqu’elle a quitté l’hôtel Ritz, les paparazzi la pourchassant et le flash-éclair qui, selon nous, a aveuglé le conducteur et a expliqué comment cela s’était passé. »

Diana Frances Spencer, née le 1ᵉʳ juillet 1961 à Sandringham et morte le 31 août 1997 à Paris, est une aristocrate anglaise, membre de la famille royale britannique. Elle épouse en 1981 Charles, prince de Galles, avec qui elle a deux enfants : William, en 1982, et Henry (prince Harry, époux de Meghan Markle), en 1984.