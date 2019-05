Prince William: les mises en garde de Kate Middleton à sa prétendue maîtresse, Rose Hanbury

Le duc de Cambridge, prince William aurait trompé son épouse avec Rose Hanbury. Très discrète depuis le début de l’histoire, cette dernière a décidé de sortie la tête. Une situation qui rend furieuse la duchesse de Cambridge Kate Middleton.

C’était un coup dur pour Kate Middleton de découvrir que son époux l’avait trompée avec sa meilleure amie. Ainsi, le pot aux roses, elle aurait pris les devants en secret en mettant en garde la prétendue maîtresse de son homme. Selon la presse britannique, Kate aurait eu une discussion salée avec Rose. Elle lui aurait , selon la même source, fait savoir qu’elle comptait la blacklisté de tous les événements mondains et s’est empressée de demander à tous leurs amis communs de la jet-set anglaise de ne plus côtoyer Rose. A en croire « The Sun », Kate aurait même assigné Rose à résidence, pour que les photographes ne puissent en aucun cas la prendre en photo ou entrer en contact avec elle. Mais aux dernières nouvelles, Rose Hanbury a décidé de lui tenir tête .

En effet, un mois après le scandale, Rose Hanbury organise une exposition où elle invite Kate et William. L’information a été annoncée via le compte Instagram dédié à son manoir du Norfolk : Houghton Hall. Ainsi, la jeune marquise de 35 ans a donc décidé de reprendre ses activités et a annoncé l’organisation prochaine de plusieurs « garden party » dans les jardins du manoir… Reste à savoir si Kate et William seront de la partie.