Prince Harry: ce célèbre homme que sa femme Meghan Markle voulait épouser

La duchesse Meghan Markle est elle une manipulatrice? Difficile de répondre avec exactitude à cette question même si c’est ce que semble dire Lizzie Cundy qui a rencontré Meghan en 2013. L’animatrice télé aurait tenté de caser la starlette avec le footballeur Ashley Cole. Mais Meghan aurait rejeté à cause de sa réputation. En 2016, elle a fait la rencontre du Prince Harry. Selon les révélations de l’animatrice, cela faisait longtemps que l’ancienne actrice américaine tentait de se marier avec un britannique célèbre.

«Nous discutions entre filles et elle m’a demandé : « Connais-tu des hommes célèbres ? Je suis célibataire et j’aime beaucoup les hommes britanniques », alors je lui ai répondu : « On va sortir et te trouver quelqu’un »» a expliqué Lizzie Cundy au tabloïd «The Sun» le mardi 21 mai 2019.

Elle a fini par gagné le gros lot avec le Prince Harry, et le couple semble très heureux avec leur petit garçon Archie.