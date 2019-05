Ouganda : pour des soupçons de corruption, l’Allemagne suspend une grosse aide au pays

Le gouvernement allemand vient de suspendre une aide financière de 106 millions de dollars US à l’Ouganda, a déclaré à la presse, Albrecht Conze, ambassadeur de l’Allemagne à Kampala.

La suspension de ce financement, qui devait être accordé dans le cadre d’un plan d’aide aux réfugiés arrivant dans le pays en provenance de zones de conflits frontalières, fait suite à une affaire de fraude impliquant de nombreux fonctionnaires ougandais. En 2018, une enquête des Nations unies révélait que des fonctionnaires ougandais avaient mis en place un système frauduleux d’augmentation du nombre de réfugiés dans le pays, d’environ 300.000 personnes, en complicité avec des fonctionnaires du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR). Ce système avait conduit au détournement de plusieurs millions de dollars initialement destinés aux réfugiés.

L’ambassadeur Conze, qui a déploré la lenteur des réactions des autorités, a annoncé que « l’Allemagne ne distribuera plus de fonds tant que ceux qui avaient été identifiés à l’époque ne seront pas traduits en justice et qu’ils n’auront pas répondu aux allégations qui ont été faites à l’époque ». Après le Royaume-Uni, l’Allemagne devient le deuxième pays à suspendre son financement en faveur du pays, en raison du scandale. L’Ouganda est actuellement la plus grande terre d’accueil de réfugiés en Afrique, avec environ 1,3 million de réfugiés provenant majoritairement du Soudan du Sud et de la RDC. Pour faire face à cet afflux, le gouvernement compte essentiellement sur les financements des bailleurs de fonds internationaux. En 2017, les bailleurs de fonds avaient décaissé plus de 350 millions de dollars US en faveur de ce pays.