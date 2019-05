« On s’aimait »: les confidences de Mathilde Seigner sur sa relation avec Johnny Hallyday

Mathilde Seigner s’est confiée sur sa relation avec Johnny Hallyday dans l’émission « 50 min Inside ».

Le samedi 25 mai 2019, la comédienne Mathilde Seigner est revenue sur sa relation avec Johnny Hallyday. Reçue sur « 50 Min Inside », elle a confié que Johnny et elle s’étaient profondément appréciés. « On s’aimait, Bon la fin, était un peu compliquée sur les dernières années mais on s’aimait beaucoup. Je l’aimais beaucoup, un peu comme sa petite soeur… On avait un rapport… En fait j’étais assez franche avec lui. Et il était tellement entouré d’une cour, protocole, de gens, de faux-culs ».