OMS: bonne nouvelle pour l’Algérie au milieu de la crise sociopolitique que vit le pays

L’Algérie et l’Argentine ont officiellement éradiqué le paludisme, une maladie transmise par le moustique femelle appelé « Anophèle » et responsable de la mort de milliers de personnes dans le monde, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus de 219 millions de cas de la maladie provenant de 87 pays ont été signalés en 2017, faisant plus de 40 000 victimes. Près de la moitié des personnes décédées étaient des enfants de moins de cinq ans. Pour être certifié exempt de paludisme, un pays ne devrait avoir aucun cas de maladie transmise par un moustique pendant trois années consécutives. Les derniers cas de paludisme signalés en Algérie et en Argentine se sont produits en 2013 et 2010 respectivement. « L’Algérie et l’Argentine ont éliminé le paludisme, grâce à l’engagement sans faille et à la persévérance de la population et des dirigeants des deux pays », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Leur succès sert de modèle aux autres pays qui luttent contre cette maladie une fois pour toutes », a-t-il ajouté.

Avec ses deux nations qui ont réussi à éliminer la maladie, le nombre de pays et de territoires exempts de paludisme passe désormais à 38. Après avoir lutté contre ces maladies pendant plus d’un siècle, l’Algérie et l’Argentine ont lancé une série de réformes de la santé. « Les deux pays ont fourni un diagnostic et un traitement gratuits à l’intérieur de leurs frontières, assurant ainsi que personne ne soit laissé pour obtenir les services dont ils avaient besoin pour prévenir, détecter et guérir la maladie », selon le communiqué de l’OMS. Il y a environ quatre décennies, le paludisme était devenu un problème de santé primaire important en Algérie, avec environ 80 000 cas signalés chaque année. « C’est en Algérie que le parasite du paludisme a été découvert pour la première fois chez l’homme il y a près d’un siècle et demi, et cela a constitué une étape importante dans la riposte à la maladie », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS Afrique.

« Maintenant, l’Algérie a montré au reste de l’Afrique que le paludisme peut être vaincu par le leadership des pays, des actions courageuses, des investissements judicieux et la science. »

L’Argentine a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement bolivien pour pulvériser plus de 22 000 maisons dans les zones frontalières et effectuer des tests de dépistage étendus du paludisme. « Je suis sûr que l’Argentine servira d’inspiration et d’exemple pour d’autres pays des Amériques en vue de l’élimination du paludisme dans les années à venir », a déclaré le Dr Carissa F. Etienne, directrice de l’Organisation panaméricaine de la santé. L’Algérie est le deuxième pays de la Région africaine de l’OMS à être officiellement reconnu indemne de paludisme, après Maurice, qui a été certifiée en 1973. L’Argentine est également le deuxième pays de la Région OMS des Amériques à être certifié exempt de paludisme au cours des 45 dernières années, après le Paraguay en juin 2018. Les certificats seront présentés par le directeur général de l’OMS aux représentants algériens et argentins en marge de la 72e session de l’Assemblée mondiale de la santé.