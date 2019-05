Nigéria : les frères Psquare bientôt devant les tribunaux

Les frères jumeaux membres fondateurs du groupe Nigérian Psquare veulent en découdre l’un avec l’autre mais au tribunal. Ce n’est plus un secret pour personne depuis quelques temps, les membres du célèbre groupe nigérian P-Square se sont séparés. Les frères jumeaux Okoyé (Paul et Peter) ne semblent pas prêts à aller à la réconciliation. L’un serait allé à menacer son frère de le traduire en justice, et ce, pour des raisons de droits d’images.

Peter veut traduire son frère jumeau, Paul en justice. Pour cause, il accuse son frère d’avoir utilisé une photo sur laquelle ils apparaissent tous les deux, pour la promotion de son concert en Angola. Il faut souligner que les deux membres du groupe P-Square ont décidé de marcher en solo, chacun de son côté. Peter Okoyé, très remonté contre son frère Paul, n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, via son compte Twitter et instagram . Ce dernier qui est actuellement en concert en Ethiopie, a exprimé son mécontentement et a menacé de poursuivre les promoteurs et les organisateurs du concert de Paul en justice. ’’Ils avaient donc besoin de ma photo pour vendre leur spectacle en Angola. Ce promoteur aura bientôt des nouvelles de mes avocats. Vous m’avez cherché des problèmes », a declaré Peter tout en rassurant le peuple éthiopien relativement à son concert. »Mon cher peuple d’Addis-Abeba, je viens d’arriver. Pas besoin de paniquer, je suis là ! »

Pour Peter, il est inconvenable que son image soit utilisée sur les supports d’un événement alors qu’il n’y est pas convié. »C’est la raison pour laquelle je dois mettre les choses au clair. Je ne peux pas vous dire à quoi j’ai dû faire face ces deux derniers jours. Mon équipe est accusée d’avoir programmé deux spectacles, les promoteurs paniquent, les fans angolais disent qu’ils attendent avec impatience ma prestation à Luanda en Angola », a-t-il soutenu sans tenir compte du fait que son frère jumeau, Paul Okoye sera bien à cet événement en Angola.

Par ailleurs, une poursuite judiciaire est en perspective donc pour Paul Okoyé. Pour ceux qui pensaient que les P-Square se réconcilieraient de sitôt, ils devront patienter un bon moment.