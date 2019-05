Nigéria: Buhari organise une réunion de haut niveau contre Boko Haram

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a rencontré les gouverneurs des 19 Etats du nord du pays pour discuter de la dégradation de la situation sécuritaire.

Une faction de Boko Haram, connue sous le nom d’Iswap et liée au groupe État islamique, est devenue de plus en plus active dans le nord-est du pays où elle a attaqué des cibles civiles et militaires. Des centaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons au cours des dix dernières années à cause des attaques des militants islamistes Boko Haram.

Cette réunion au sommet de l’Etat fédérale devrait être comme une occasion pour les dirigeants de trouver une meilleure stratégie de mener le combat contre les islamistes qui sévissent dans le nord du pays. Dans le nord-ouest du Nigéria, les enlèvements par des bandits armés sont également devenus monnaie courante. Alors que les efforts pour résoudre le conflit entre les éleveurs de bétail et les agriculteurs n’ont pas eu d’impact.