Nathalie Baye déchaînée comme jamais dans une hilarante vidéo publiée par Laura Smet

Pour la fête des mères 2019, Laura Smet a balancé sur Instagram, une vidéo hilarante vidéo de sa mère.

Laura Smet, fille aînée de Johnny Hallyday a fait une douce déclaration d’amour à sa mère pour la fête des mères. Il s’agit d’un petit mot tendre qui accompagne une hilarante vidéo dossier dans laquelle l’ex-compagne de Johnny Hallyday se lâche comme jamais. «Bonne fête à la plus géniale des mères ! Je t’aime » peut-on lire dans la publication ». Le message est accompagné d’une hilarante et surprenante vidéo sur laquelle on découvre Nathalie Baye qui, verre de vin à la main et cigarette à la bouche, entame une danse endiablée sur le morceau « Can’t Take My Eyes Off You ».