Meghan Markle: Serena Williams, marraine de son royal baby Archie?

L’Italie n’a pas eu la chance d’assister au derby des sœurs Williams. La cadette, Serena, a déclaré forfait avant d’affronter son aînée au deuxième tour du Masters 1000 de Rome. Mais à quelques jours de Roland-Garros, Serena Williams a rencontré le fils de Meghan Markle. Serena Williams ou George Clooney sont préssentis pour être sa marraine ou son parrain.

Trois semaines après la naissance du royal baby, Archie, ses parrains et marraines n’ont toujours pas été identifiés. Le royal baby, fils de Meghan Markle et du Prince Harry, pourrait avoir une marraine ou un parrain prestigieux. C’est Serena Williams qui est préssentie marraine. La championne du monde Serena Williams a toujours été une épaule solide sur laquelle Meghan Markle a souvent pu se reposer. Elle l’a maintes fois prouvé notamment au mariage de Meghan avec le prince Harry, pour sa baby shower et même defendu la jeune maman contre les polémiques. C’est pourquoi, l’on se demande si la championne de tennis aura l’honneur d’être l’une des marraines du petit Archie.

En attendant, la presse britannique parie déjà sur quelques noms comme Jessica Mulnorey, la meilleure amie de Meghan Markle, styliste canadienne, ou Markus Anderson, directeur de la création de Soho House, proche ami de Meghan et Harry. Et vous? Qui pariez vous comme « Parrain et marraine » du premier enfant du prnce Harry et de Meghan Markle né le lundi 6 mai 2019.