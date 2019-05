Meghan Markle: sa quiétude pertubée à Frogmore Cottage

La quiétude de la duchesse Meghan Markle à Frogmore Cottage serait gâchée aux dernières nouvelles par d’insupportables nuisances.

Meghan Markle, le prince Harry et leur royal baby Archie, sont dérangés dans leur résidence. Le couple a emménagé dans leur havre de paix, le Frogmore Cottage, en avril 2019. Selon Gala, le trafic aérien au-dessus de la propriété pose problème au couple et à leurs voisins. En cause, l’aéroport d’Heathrow qui se situe à environ 15 kilomètres du Frogmore Cottage, soit une vingtaine de minutes en voiture.

--- Publicité---

Pour The Mirror, qui renchérit l’information, 14 vols passent dans un rayon d’1,6 kilomètre de chez eux, et duc et la duchesse de Sussex ont tenu compte du bruit dans leurs rénovations : ils ont dépensé 50 000 livres pour insonoriser la bâtisse. « Dans leur vaste jardin, ils ne seront néanmoins pas à l’abri de ces nuisances » indique le média. C’est pourquoi, pour plus de tranquillité, Meghan Markle et harry pourraient prendre la même mesure que Kate Middleton et le prince William, qui ont interdit le trafic aérien autour de leur propriété de vacances, Anmer Hall.

Ce n’est pas pour la première fois que les Sussex sont perturbés. Leur demeure est régulièrement accessible aux visiteurs au moins trois jours par an, pour les portes ouvertes des jardins du Frogmore Cottage à tous. La preuve, les Charity Open Days se tiennent entre le 28 et le 30 mai, soit trois semaines après la naissance du royal baby.