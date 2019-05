Meghan Markle: la place de son fils Archie dans la hiérarchie royale

Le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry est né le lundi 6 mai 2019. Mais n’a pas de titre comme l’ont voulu ses parents. Ainsi, il ne bousculera pas la hiérarchie royale. En effet, le Royal baby va en effet devenir septième dans l’ordre de succession au trône juste derrière son père. Or, le prochain roi du Royaume-Uni devrait être son grand-père, le prince Charles, qui succédera à sa mère la Reine Elisabeth II qui est au trône depuis plus de soixante-sept ans.

Il est à noter que dans la liste des héritiers, c’est William qui se classe deuxième dans l’ordre de succession. Il est suivi par ses enfants George, Charlotte et Louis. Par conséquent, il va falloir un incroyable concours de circonstances pour que le Royal baby monte un jour sur le trône.

Sur le certificat, Meghan Markle est considérée comme « Princesse du Royaume-Uni » et non duchesse comme on l’appelle. Autres détails que peu de gens connaissent, les vrais noms de Harry et Meghan sont respectivement, Henry Charles Albert David et Rachel Meghan Markle. Pour finir, pendant que les nouveaux parents sont considérés comme leurs altesses royales le duc et la duchesse de Sussex, le petit Archie lui n’a pas de titre de noblesse sur son acte de naissance.