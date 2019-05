Meghan Markle déjà lâchée par la nounou de son fils Archie: la nouvelle rumeur du palais

Meghan Markle et le Prince Harry sont et continueront à être des parents à part entière. Surprotectrice avec son premier né, la duchesse Meghan Markle empêcherait son staff de s’approcher de son bout de chou, jusqu’à ce que la nounou ait claqué la porte ! Ragot ou réalité ? La nouvelle rumeur agace ses fans.

Meghan Markle n’est décidément jamais tranquille. En effet, depuis le début de son histoire avec le Prince Harry, l’actrice n’a pas un moment de repos. Et pour cause, elle est toujours la cause de nombreuses rumeurs.

--- Publicité---

D’après les déclarations d’une source à New Idea, Meghan Markle empêcherait son staff de s’approcher de son bout de chou : « Meghan aime tout contrôler. Elle ne laisse personne être seul avec Archie. Elle est la seule à le surveiller. Elle ignore les nounous et ne les autorisent pas à s’occuper de lui. Même quand sa mère Doria se chargeait du bébé, elle ne pouvait pas s’empêcher de lui reprendre des bras.« Info ou intox ?

L’ancien attaché de presse de Meghan Markle a démenti ces déclarations. La jeune maman serait douce, aimante et très généreuse. Les rumeurs commencent donc à agacer de plus en plus les fans. Pour les fans de la duchesse de Sussex, il ne s’agit que de ragots visant à salir l’image de la jeune femme. Ces derniers aimeraient que leur idole soit laissée tranquille.