Meghan Markle: découvrez Shaun Zaken, son ex qui lui a tenu tête

Avant de rencontrer le célibataire le plus convoité de l’Angleterre, l’ancienne actrice américaine Meghan Markle est sortie avec Shaun Zaken, et leur relation aurait été un cauchemar pour l’épouse du prince Harry.

Meghan Markle et le prince Harry se sont connus en 2016 durant un rendez-vous surprise organisé par l’une de leurs amies communes. En 2018, le couple s’est marié et a eu son premier enfant le 6 mai 2019. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que Meghan Markle est sortie pendant 6 mois, en 2013, avec l’acteur et scénariste Shaun Zaken. Pour Gala, les deux acteurs se seraient connus à l’université northwestern de Chicago. Ils avaient comme point commun, la rage de réussir et l’envie irrépressible de devenir une star d’Hollywood

Cette ressemblance de leur personnalité les a très vite rapproché, seulement que Shaun Zaken ne voulait pas s’engager, en tout cas, pas avec Meghan Markle. D’après les explications de l’experte en relations amoureuses Annabelle Knight sur leur cas au micro de The Sun, ces six mois passés avec Shaun n’ont pas été du temps perdu, et ont, au contraire, beaucoup apporté à duchesse : « Être avec Shaun a fait comprendre à Meghan qu’elle souhaitait être avec une personne qui partageait ses aspirations mais qui souhaitait également s’engager avec elle »

Toute chose que Meghan a trouvé en la personne du prince Harry qui, comme la duchesse, a appris de sa mère à apporter son aide aux plus démunis.